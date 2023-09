Torna nelle disponibilità del personale sanitario il piazzale con il parcheggio accanto all’Ospedale SS. Annunziata. Nuovi stalli in via Vicini, via della Libertà. L’Assessore Pedaci Pedaci “Con un accordo tra gli enti, diamo risposta alle esigenze dei sanitari, senza disagi per l’utenza del nostro ospedale.”

La necessità di avere un parcheggio riservato al personale sanitario dell’Ospedale di Cento si è manifestata in particolare nel periodo pandemico, e l’Amministrazione Accorsi, dal suo insediamento, ha lavorato insieme all’AUSL di Ferrara per riportare nella disponibilità delle operatrici e degli operatori gli stalli presenti nel piazzale.

“Grazie all’accordo fra le parti, con la mediazione dell’Amministrazione comunale, si è raggiunto l’accordo che nei prossimi giorni riporterà l’area di parcheggio tra via della Libertà e Via XX Settembre, meglio noto come “Parcheggio dell’ospedale”, nella disponibilità dell’AUSL di Ferrara, che ne è proprietaria, che la destinerà all’uso esclusivo di parcheggio dei mezzi propri e dei suoi dipendenti.” commenta l’Assessore Pedaci.

Sono stati individuati allo stesso tempo altri stalli che possano consentire di accedere all’Ospedale e alle altre strutture da parte dell’utenza. L’Assessore Pedaci precisa “Contemporaneamente i parcheggi a pagamento, le cosiddette strisce blu ora esistenti nell’area di parcheggio, verranno spostati in parte sulle confinanti via Libertà e via Vicini” e specifica “Abbiamo comunque previsto la permanenza su via Libertà di n. 8 posti auto a libero accesso, a strisce bianche, oltre alla conferma di tutti posti auto già presenti e riservati alla disabilità e al carico/scarico.”

I lavori per la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale prenderanno il via da mercoledì 27 e dureranno fino a venerdì 29, prevedendo il divieto di sosta nelle vie interessate dagli interventi.

