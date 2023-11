“Torna per il quarto anno il Festival InDipendenze che, nato nel 2019 a Vigarano Mainarda (Fe) e ‘sposato’ dal comune di Cento dal 2022, vede come sempre protagonisti gli studenti.

Il Festival ha ricevuto il contributo della Regione Emilia Romagna e del Comune di Cento nell’ambito del progetto SMART, legato a sicurezza, giovani, scuola e cultura.

Il Sindaco Accorsi e la Giunta comunale esprimono il loro apprezzamento per il programma di questa edizione del Festival InDipendenze, che coinvolge centinaia di ragazze e ragazzi delle scuole centesi.

L’evento, in programma il 10 e 11 novembre presso il CENTRO PANDURERA, si svilupperà nell’arco delle due giornate con tre incontri: il primo dedicato alla DISFORIA DI GENERE, attraverso l’incontro con VITTORIA SCHISANO; il secondo al tema dei DISTURBI ALIMENTARI, attraverso l’incontro dello psichiatra, psicoterapeuta LEONARDO MENDOLICCHIO e GIADA SALVI; il terzo al tema delle SCELTE e del CORAGGIO nel compierle, grazie all’incontro con PIERA AIELLO, testimone di giustizia e cognata di Rita Atria.

– 10 NOVEMBRE ORE 10

Vittoria Schisano, in occasione dell’incontro con i ragazzi, presenta in anteprima nazionale il suo nuovo romanzo scritto a quattro mani con Alessio Piccirillo, edito da La Corte “Siamo Stelle che Brillano”. Un romanzo che mette in luce l’intima tempesta che si scatena dentro il protagonista, Crilù, e che non riesce più a soffocare. Una storia che dentro ha migliaia di altre storie. Una storia che nasce dalle esperienze di Vittoria e Alessio che attingono a piene mani dalle proprie esperienze personali per raccontare un ragazzino che cresce negli anni Ottanta e che deve arrivare a scoprire chi è veramente.

– 10 NOVEMBRE ORE 15

Leonardo Mendolicchio e Giada Salvi incontrano i ragazzi per parlare di un tema delicato e che coinvolge tanti: quello dei disturbi alimentari. Un incontro durante il quale, attraverso le domande, verranno fuori le fragilità, i dubbi, le storie di chi ha deciso di salire sul palco e porre le proprie domande. Un momento importante di crescita, non solo per gli studenti, ma anche per gli adulti presenti. Il testo “Il peso dell’amore”, da cui prendono le mosse le domande degli studenti, infatti, si rivolge anche agli insegnanti e alle famiglie. Ricordiamo anche che in questi giorni esce il nuovo libro di Mendolicchio “Fragili” (Solferino).

– 11 NOVEMBRE ORE 10

Piera Aiello incontrerà i ragazzi rispondendo alle loro domande.

Nel corso dell’incontro, sarà trasmesso anche un video dell’Associazione Annalisa Durante alla quale il Festival è gemellato.

Ad intervistare gli ospiti della quarta edizione saranno gli studenti delle scuole superiori e delle scuole medie di Cento, presenti anche come uditorio.

L’evento, ad ingresso gratuito, prevede la partecipazione della cittadinanza fino ad esaurimento posti.

Ricordiamo che il Festival, lo scorso febbraio, è stato gemellato con il PREMIO NAZIONALE ANNALISA DURANTE nel corso della quarta edizione che si è svolta nella Biblioteca di Forcella quartiere di Napoli dove è vissuta Annalisa ed ha sede l’Associazione sorta in sua memoria.

Gemellaggio al quale hanno partecipato alcuni studenti che avevano preso parte al Festival InDipendenze ad ottobre 2022, il direttore Artistico Angela Iantosca e la professoressa Agnese De Michele con la quale la Iantosca, nel 2019, ha dato vita ad InDipendenze.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...