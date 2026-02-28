​Torna “Un Otto di Libri”: alla Biblioteca di Mattia un intero lotto di storie dedicato alle donne.

​ La Biblioteca di Mattia rinnova il suo appuntamento speciale per la Giornata Internazionale della Donna. Dopo l’entusiasmo dello scorso anno, torna l’iniziativa “Un Otto di Libri”: un gioco di parole che unisce la data dell’8 marzo all’arrivo di un vero e proprio lotto di volumi pronti per essere donati alla comunità.

​L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: rimettere al centro la voce delle donne. Per tutta la giornata di domenica 8 marzo, la biblioteca aprirà le porte regalando a ogni visitatore un libro scelto tra due categorie speciali:

​Opere nate dalla penna di grandi autrici, per dare spazio al talento e alla visione femminile;

​Storie con protagoniste indimenticabili, per celebrare la forza, la complessità e il coraggio dei personaggi femminili nella letteratura.

​“L’anno scorso abbiamo visto quanto i lettori abbiano apprezzato l’idea di ricevere una storia in dono,” dichiara il collettivo Samuel & Co. “Quest’anno abbiamo preparato un nuovo ‘lotto’ di libri, una selezione accurata che spazia dai classici alle novità contemporanee. Vogliamo che l’8 marzo sia un giorno in cui la cultura circola liberamente, onorando il contributo fondamentale delle donne nel mondo dei libri.”

​L’evento è firmato da Samuel & Co., il nuovo collettivo di scrittura della Biblioteca di Mattia che si occupa di trasformare le idee nate tra i libri in progetti concreti di comunicazione e narrativa, agendo come cuore pulsante e operativo del board.

​L’appuntamento è fissato per domenica 8 marzo, presso la sede della Biblioteca di Mattia in Via Ugo Bassi negli uffici gentilmente messi a disposizione dalla Bocciofila Centese, orario 10/12 15/17

​L’iniziativa proseguirà fino a esaurimento del lotto disponibile. Un invito a partecipare, scegliere la propria storia e lasciarsi ispirare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...