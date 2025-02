Torneo Minibasket Cento Carnevale d’Europa: un’edizione di grande successo

Il Torneo “Cento Carnevale d’Europa” ha arricchito la seconda domenica della kermesse carnevalesca centese e ha ampliato il tradizionale connubio tra sport e divertimento nella città di Cento durante il weekend del 22-23 febbraio. Il torneo di minibasket, organizzato dalla Benedetto 1964 Cento e dedicato alla categoria Aquilotti Small, si è concluso con grande successo, attirando squadre e spettatori da tutta Italia e dando vita a tante battaglie appassionanti in campo.

Dopo 16 partite, un primato per il torneo giunto alla sua settima edizione, il torneo si è concluso con la vittoria della Polisportiva Pontevecchio Bologna, che ha trionfato in finale contro Basket Trieste in una Giovannina gremita di grande tifo e con una bella atmosfera. Jolly Reggio Emilia ha conquistato il terzo posto, superando i padroni di casa della Benedetto 1964 nella contesa per l’ultimo gradino del podio. A seguire, Coselli, Imola, Zola Predosa e S. Agata hanno completato la graduatoria.

Dopo la premiazione in palestra in un momento di condivisione e di regali per tutte le partecipanti, le squadre hanno avuto anche una parentesi sul palco di piazza Guercino del Carnevale di Cento che, insieme al Comune di Cento, ha patrocinato l’evento. Un’edizione ben riuscita, con tanti motivi di soddisfazione, per aver lasciato un’esperienza significativa a tutti i partecipanti e l’organizzazione guarda già avanti per la prossima edizione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...