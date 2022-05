‘TORRIDO … CARNEVALE’ A CENTO: Bellissimi i carri e fantastica la voce di Irene Grandi

Seconda domenica di carnevale a Cento con temperature da piena estate. Una kermesse che riparte dopo due anni di stop causa pandemia e che promette divertimento e suggestioni come non mai. Sul palco centrale Irene Grandi a scaldare la piazza con i suoi più grandi successi come ‘Bruci la città’ e ‘La cometa di Halley’, fino a ‘La tua ragazza sempre’ e ‘In vacanza da una vita’. Una voce incredibile che ha fatto cantare migliaia di persone. Ma la scena è stata catturata dai cinque giganti di cartapesta che, assieme alle coloratissime coreografie hanno incantato il pubblico:. Cinque costruzioni artistiche di grande impatto visivo: “Io non ci sto” de I Ragazzi del Guercino, i Fantasti100 con “La vida es un Carnaval”, i Mazalora con “Nella rete dell’inganno”, il “Ritorno da Grande Inverno” del Risveglio, e i campioni in carica Toponi con “Manco per il diavolo”. Una sfida all’ultima maschera per le cinque Società che si contendono il titolo di primo premio dell’edizione 2022. Domenica si replica, a partire dalle 16 per via del gran caldo. Impeccabile, come sempre, il servizio d’ordine pubblico con tutte le Armi schierate. Dalle Associazioni di volontariato un valido supporto per assicurare il regolare svolgimento, in piena sicurezza, della kermesse.

