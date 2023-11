TRAGEDIA A CUSUMARO: PSC ASSIEME SI STRINGE AL DOLORE DELLA FAMIGLIA E DEI COLLEGHI DI ADINOLFI

Pianeta Sindacale Carabinieri PSC Assieme si stringe con grande commozione e vicinanza umana all’immenso dolore dei genitori, delle due sorelle, della fidanzata e dei colleghi della Compagnia Carabinieri di Cento che stanno vivendo con sofferenza l’improvvisa perdita del Maresciallo Adinolfi Gaudio. Una morte, quella del giovane collega, che ci lascia sotto choc sebbene vi sia, in tutti noi, la necessità di mantenere il profilo professionale che il ruolo di Carabiniere ci impone. Una tragedia che colpisce noi Carabinieri, chiamati a essere uniti ora più che mai, e che riapre inevitabilmente le dovute riflessioni sull’attenzione al supporto psicologico alle forze dell’ordine, sempre in prima linea ed esposte alla fibrillazione dei tempi moderni e alle continue richieste, provenienti da varie parti della società. Richieste che noi Carabinieri dobbiamo fronteggiare con maggiori difficoltà e sacrifici, anche a causa della decennale carenza organica. Pianeta Sindacale Carabinieri PSC Assieme plaude a tutte le iniziative finalizzate alla promozione del benessere del personale e, più in particolare, all’attività di prevenzione del disagio psico-emotivo. Pensiamo ad esempio alla recente sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il personale dell’Arma dei Carabinieri e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea che ha permesso di attivare un servizio di supporto psicologico (integrativo al Servizio di Psicologia istituzionale) rivolto alla gestione di situazioni di “disagio psico-emotivo” o al recente convegno intitolato “La Prevenzione degli stati di disagio e la Promozione del benessere psicologico nell’Arma dei Carabinieri”; ma è evidente che tutto ciò non sia sufficiente difronte al “malessere d’esistere” che non risparmia nemmeno i Carabinieri. Per questi motivi Pianeta Sindacale Carabinieri PSC Assieme, da sempre attenta al benessere delle donne e degli uomini in divisa, importante risorsa cui prendersi “cura”, proseguirà ad assicurare un supporto ai colleghi affinché la stessa associazione possa fungere da “percettore” di situazioni di malessere che, se colte per tempo, possono risolvere situazioni di “disagio psico-emotivo”. Pianeta Sindacale Carabinieri, che proprio nella Compagnia di Cento racchiude numerosi iscritti, per il tramite del Capo Coordinatore Emilia-Romagna Carlo Alberto Lombardi rinnova il profondo sentimento di vicinanza ai familiari del caro Adinolfi e a tutti i colleghi che con lui avevano condiviso lo stesso percorso professionale.