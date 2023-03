Tramec Cento vince a Chieti 72-83 e chiude in seconda posizione la regular season

Al Palatricalle di Chieti va in scena l’ultimo match del girone di ritorno che vede la Tramec Cento sfidare i teatini della Mokambo. Si tratta di un match che non andrà ad influire per entrambe le squadre sul posizionamento nel girone ad orologio.

Primo quarto: Buono l’avvio per entrambe le squadre che segnano con buone percentuali da sotto canestro, dopo 5’ è 8-11 per la squadra di coach Mecacci con Marks e Toscano a quota 8 punti. Chieti fatica a trovare buone cose in attacco, Roderick è il miglior terminale offensivo di Chieti e il primo quarto si conclude 17-21 per la Tramec.

Secondo quarto: In avvio di secondo quarto Chieti è più aggressiva e si porta sul+1 dopo appena un minuto di gioco, questo costringe coach Mecacci a chiamare un time-out. Al rientro Marks perde palla e fa fallo su Roderick che fa un 2/2 ai liberi, il numero 2 di Cento riporta i suoi avanti con una tripla, è 3/3 da tre dopo 14’. I lunghi di Cento si caricano di falli e sbagliano diversi appoggi poi Archie entra in partita e all’intervallo i centesi sono avanti di quattro lunghezze sui padroni di casa 34-38 al 20’.

Terzo quarto: Marks sempre più protagonista di questo match realizza i primi due punti per i suoi in uscita dall’intervallo mentre Chieti fatica a trovare punti e si ritrova a -10 dopo 5’ colpevoli le triple di Moreno e Marks. Tripla di Tomassini da una parte Reale risponde dall’altra, poi i due liberi di Roderick riportano Chieti sul -6. La compagine teatina si accende e si aggrappa a Cento all’intervallo è 60-62.

Quarto quarto: Dopo un minuto è parità a quota 62 punti, Mussini fa ½ ai liberi e Marks mette a segno il 27esimo punto che riporta Cento sul +4 a 6’ dalla fine. Ancellotti prende tecnico ma Kuuba sbaglia entrambi i liberi, il quarto rimane su ritmi elevati con Cento che prova a scappare. Grande lavoro difensivo della Tramec negli ultimi minuti consentendo pochi e difficili tiri ai padroni di casa. Per la Tramec in campo anche Baldinotti per l’ultimo minuto.

Il match termina 72-83 per la Benedetto XIV.

Finale: 72-83 (Q1 17-21; Q2 34-38; Q3 60-62; Q4

Caffè Mokambo Chieti: Mastellari 2, Reale 3, Bartoli 7, Thioune 7, Spizzichini 6, Serpilli 16, Roderick 21, Ancellotti 10, Febbo ne, Jackson ne

All. Stefano Rajola

Tramec Cento: Zilli, Marks, Mussini, Tomassini, Kuuba, Toscano, Berti, Archie, Moreno, Baldinotti

All. Matteo Mecacci

foto: Antonio Iachini

