Tre appuntamenti con grande partecipazione ed entusiasmo, concluso “I sabati del Guercino” con un grande gesto di solidarietà

Dopo tre appuntamenti con grande partecipazione ed entusiasmo, abbiamo concluso “I sabati del Guercino” con un grande gesto di solidarietà.

Insieme al Comitato dei commercianti “Cento in Vetrina” e le associazioni di categoria, abbiamo devoluto quasi 2000 mila euro al Gruppo ANA di m protezione civile di Cento, impegnata da giorni sul campo per l’emergenza alluvione che sta colpendo la Romagna.

La somma é stata donata dalle persone che hanno acquistato il grembiule speciale in vendita durante l’ultimo sabato dell’iniziativa, un successo dal punto di vista della partecipazione e anche della solidarietà.

“Voglio ringraziare di cuore il Comitato dei commercianti, la sua Presidente Lucia Fiocchi, e le associazioni di categoria coinvolte – CNA, Confesercenti e Ascom – che hanno fatto una donazione straordinaria.

Non da ultimo, un doveroso ringraziamento ai nostri volontari di Protezione Civile che stanno prestando servizio da giorni. Cento è con voi – così il sindaco di Cento Edoardo Accorsi-.”

