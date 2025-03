Tre manifestazioni della provincia di Ferrara – l’Autunno Ducale organizzata in città, la Sagra del Pollo di Formignana e l’Invasione dei Babbi Natale di San Carlo – hanno ottenuto a Roma il prestigioso marchio “Sagra di Qualità”, istituito dall’Unpli, l’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia. L’Emilia Romagna si è confermata al vertice della “classifica” nazionale delle manifestazioni premiate nella capitale: sul totale di 50 manifestazioni certificate nel 2025 (41 Sagre e 9 Eventi di qualità) ben dieci erano della nostra regione. La cerimonia romana è avvenuta in due tappe: domenica 9 marzo all’Hotel Ergife è avvenuta la consegna di un attestato ai sindaci dei Comuni coinvolti e della bandiera “Sagra di Qualità” alle Pro loco; lunedì 10 marzo, al Senato, la consegna dell’attestato alle Pro loco.

Il marchio istituito da Unpli, assegnato dopo una rigorosa selezione da parte di appositi ispettori, identifica le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione, che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali.



“E’ un risultato importante per l’Emilia-Romagna – commenta Maximiliano Falerni, presidente dell’Unpli regionale -. Le dieci Sagre ed Eventi di Qualità certificati quest’anno, aggiunti alle Sagre già qualificate negli anni scorsi, posizionano la nostra regione al primo posto nel panorama nazionale. Un ringraziamento particolare va ai volontari delle Pro Loco qualificate. Sagra di Qualità non certifica solo l’evento ma è un riconoscimento che va a tutta la comunità, valorizzando il prodotto tipico, le tradizioni e il turismo locale.

Grazie anche a tutta la dirigenza Unpli Emilia-Romagna”.



“Tutti i volontari che fanno parte di un’associazione e organizzano eventi per il proprio territorio sanno bene che comporta grande impegno e dedizione, e non sempre si ottiene il risultato desiderato – afferma Vittorina Lodi, presidente della Pro loco San Carlo (Ferrara) -. Qui a Roma il nostro territorio può vantare un prestigioso riconoscimento, e con questo il nostro Comune Terre del Reno ha raggiunto il “triplete”: Dopo la Sagra della cotoletta mirabellese nel 2018, la Sagra della zucca e del suo cappellaccio nel 2022, ora abbiamo aggiunto l’Invasione dei Babbi Natale. Sagra di qualità ed Evento di qualità per la Pro loco San Carlo rappresentano veramente una grande soddisfazione, per noi ma soprattutto per il nostro territorio, in particolar modo per un piccolo paese come San Carlo. Grazie di cuore a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione di un sogno”.



Il commento di Manuel Baglioni, presidente Pro Loco Formignana: “E’ un premio molto importante, siamo orgogliosi. La cosa che faremo sarà tornare a casa e condividerlo con tutto il paese perché un grande lavoro di squadra, di gruppo, con le altre associazioni, con gli sponsor, con Avicola Artigiana main sponsor, che ci dà un grandissimo contributo sia di forza lavoro che economico, con lamministrazione comunale e con tutte le realtà che si uniscono nella realizzazione di questo evento, in cui collabora tutto il paese. Nel 2025 sarà l’ottavo anno. Nel 2024 abbiamo raggiunto un numero record di soci, 205, e più di 110 sponsor. Siamo felicissimi. Abbiamo tanta gente che ci vuole bene. Continuiamo sul nostro percorso e sul nostro lavoro”.



Andrea Morona, presidente della Pro loco Ferrara: “Sono veramente orgoglioso e onorato di poter ricevere l’attestato di Sagra di Qualità per Autunno ducale nelle terre estensi, dopo dieci anni di edizioni che sono state un susseguirsi di successi, ma anche di difficoltà e di momenti impegnativi. Tutti hanno contribuito per la buona riuscita di questa iniziativa: dalla pubblica amministrazione ai volontari, dagli standisti e ai figuranti. Una evento che è andato sempre più a qualificarsi come un importante appuntamento nella terza settimana del mese di ottobre di ogni anno. Ringraziamo dal profondo del cuore Unpli, che ha voluto inserirci all’interno di questo evento così importante”.



Mirko Perelli, sindaco di Tresignana: “Per il nostro territorio questa è una manifestazione molto importante, un riconoscimento stra meritato da tutti i volontari della Pro Loco, perché va a riconoscere e premiare un connubio tra aziende del territorio, territorio, promozione turistica e sforzo dell’Amministrazione Comunale, per far crescere l’economia e la socialità dei nostri territori che appartengono alle aree interne, e quindi sono una zona particolarmente svantaggiata. Il riconoscimento della Sagra di Qualità è un punto di partenza per migliorare i servizi del territorio e per trarre sempre più persone, visitatori e possibilmente anche investimento, quindi un grazie ai ragazzi della Pro Loco di Formignana. La Pro Loco è attività da decenni sotto svariate direzioni, cambi di direttivi, questo nuovo direttivo è appena entrato in campo e gli attuali volontari erano già parte della precedente Pro Loco guidata da Marco Pederzini, stanno proseguendo e innovando il lavoro precedente. Sono assolutamente sul pezzo”.





Per diventare “Sagra di qualità” occorre avere almeno 5 anni di storia ed essere supportati da operatori locali dei settori eno-gastronomico e turistico (produttori, ristoratori, artigiani, albergatori) che svolgono attività economiche correlate alla cultura del cibo. Un apposito Regolamento definisce regole univoche e condivise su tutto il territorio nazionale per l’organizzazione degli eventi di promozione dei prodotti e dei piatti tipici. La richiesta di valutazione va inviata almeno 180 giorni prima dell’evento, cui seguono l’analisi della documentazione e la verifica sul campo da parte degli ispettori nazionali Unpli. Al termine dell’iter è possibile certificare l’evento come “Sagra di Qualità”.



Queste le Sagre di Qualità che hanno ottenuto il riconoscimento il 9 e 10 marzo a Roma.



Sagra del Pollo – Pro Loco Formignana (Ferrara).

Nata nel 2018, si svolge alla fine di luglio e punta su un prodotto e una azienda locale. L’evento si pone come obiettivi la valorizzazione, la scoperta e lo sviluppo economico del territorio di Formignana. Le attività sono organizzate dalla Pro Loco con la collaborazione di oltre 120 volontari, sponsor e associazioni attive a livello locale, che operano in sinergia mettendo a disposizione la propria professionalità. La ricca offerta gastronomica, che prevede il pollo Penna d’Oro declinato in numerose varianti, ha due punti ristoro: il ristorante self service, dove gustare piatti tipici, e il pub, con hamburger e street food per i più giovani.



Sagra della braciola – Locanda Slow, la Locanda della Città – Pro Loco Castel San Pietro Terme (Bologna).

Festa della Torta Spisigona – Pro Loco Gragnano Trebbiense (Piacenza).





Fiera dell’aglio – Pro Loco Monticelli d’Ongina (Piacenza).

Cioccolandia – Pro Loco Castel San Giovanni (Piacenza).

Festa del Tartufo di Cavola – Pro Loco Cavola Associazione turistica Appennino reggiano (Reggio Emilia).

Sagra del Tortello nella lastra – Pro Loco Galeata (Forlì-Cesena).

Sagra di Sant’Antonio – Pro Loco Casalgrande (Reggio Emilia).



Questi gli Eventi di Qualità che hanno ottenuto il riconoscimento a Roma.



Autunno Ducale – Pro Loco Ferrara.

L’Autunno Ducale è un evento ideato dalla Pro Loco Ferrara. Si tiene ogni anno nelle piazze adiacenti il castello estense nella seconda metà di ottobre. Nata per promuovere il patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico dell’antico Ducato estense, la manifestazione è diventata la più grande fiera enogastronomica cittadina e ha ricevuto anche il marchio De.Co (Denominazione comunale) nel 2023. Il cuore del centro storico di Ferrara ospita più di 100 espositori: una grandissima mostra-mercato ricca di prodotti enogastronomici autunnali tipici delle terre estensi. Ulteriori elementi di qualità sono il florovivaismo, l’artigianato artistico e creativo, la salvaguardia di antichi saperi e manualità, laboratori didattici, visite guidate, conferenze e presentazioni di libri.



Invasione dei Babbi Natale – Pro Loco San Carlo (Ferrara).

La mattina della Vigilia di Natale, San Carlo si trasforma in un magico villaggio natalizio, con un evento speciale dedicato ai bambini delle scuole primarie e alle loro famiglie. Sono allestite venti postazioni, dislocate tra attività commerciali e ricreative del paese, che attendono i piccoli aiutanti di Babbo Natale: i bambini, muniti di una tesserina, devono raccogliere timbri in ogni tappa e raggiungere il grande raduno in piazza Pola, dove gli stand delle associazioni del territorio li accolgono per completare il percorso e poter conquistare i tantissimi regali offerti dagli esercenti locali. Un’occasione unica per immergersi nello spirito natalizio.



La cerimonia del 9 marzo all’Ergife di Roma è stata presentata da Adriana Volpe. Sono intervenuti Antonio De Poli (senatore questore), Antonino La Spina (presidente nazionale Unpli), Luigi D’Eramo (sottosegretario di Stato al ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste), l’onorevole Gianluca Caramanna (consigliere del ministro del Turismo), Sebastiano Sechi (responsabile Dipartimento Unpli Sagra di Qualità), Rino Furlan (coordinatore ispettori Sagra di Qualità), Vincenzo Santoro (responsabile Dipartimento Cultura Anci nazionale), Michele Sonnessa (presidente nazionale Città dell’Olio) e Angelo Radica (presidente nazionale Città del Vino).

La cerimonia del 10 marzo alla Sala Koch del Senato è stata condotta da Beppe Convertini. Prevede gli interventi di Antonio De Poli (senatore questore), Antonino La Spina (presidente Unpli), Antonio Balboni (presidente Commissione Affari costituzionali del Senato, da remoto), onorevole Roberto Pella (vicepresidente nazionale Unpli), onorevole Gianluca Caramanna (consigliere del ministro del Turismo), onorevole Angelo Rossi (consigliere del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste) e Giusina Battaglia (giornalista e cuoca italiana).



Queste le Sagre e gli Eventi di Qualità riconosciuti in precedenza.



Sagre di Qualità

2018: Festa d’la Chisola – Pro Loco Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

2019: Sagra della Cotoletta mirabellese – Pro Loco Mirabello (Ferrara).

2022: Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio ferrarese Igp – Pro Loco San Carlo (Ferrara).

2023: Pesche in Festa – Pro Loco San Marten (Forlì-Cesena).

2023: Festa della Castagna – Pro Loco Marola (Reggio Emilia).

2023: Fiera delle Pere – Pro Loco Renazzo (Ferrara).

2023: Sagra del Cicciolo “Grasol” – Pro Loco Montiano (Forlì-Cesena).

2023: Sagra del Riso – Pro Loco Jolanda di Savoia “Eventi Le Venezie” (Ferrara).



Eventi di Qualità

2023: Samhain Capodanno Celtico/Halloween – Pro Loco Riolo Terme (Ravenna).

2023: Festa d’estate – Pro Loco Serravalle Insieme (Ferrara).

