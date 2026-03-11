  • Mer. Mar 11th, 2026

Tresignana. I Carabinieri incontrano gli studenti: prosegue il progetto sulla “cultura della legalità”.

Mar 11, 2026
Continua l’impegno del Comando Provinciale di Ferrara nel supporto delle giovani generazioni. Nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 marzo scorsi, il Comandante della Stazione Carabinieri di Tresignana, Maresciallo Capo Roberto Cucchi, ha incontrato circa 200 alunni degli istituti “Don Chendi V. Domenico” di Tresigallo ed “Edmondo De Amicis” di Formignana, entrambi plessi dell’Istituto Comprensivo locale.

L’iniziativa, denominata “Cultura della Legalità”, si pone l’obiettivo di accrescere nei giovani la consapevolezza dell’importanza della sicurezza e di promuovere la conoscenza e il rispetto delle regole come fondamento di una convivenza civile.

Di fronte a una platea composta dagli alunni delle classi prime, seconde e terze, il Maresciallo Cucchi ha affrontato con estrema chiarezza tematiche di stringente attualità come: il Bullismo e Cyberbullismo, nonché l’importanza di riconoscere i segnali di disagio e soprattutto il coraggio di denunciare; l’uso consapevole dei Social Media e i rischi della rete, la tutela della privacy e le conseguenze giuridiche di comportamenti scorretti online.

L’evento ha suscitato vivo interesse tra i giovani studenti, che hanno partecipato attivamente al dibattito. Numerose sono state infatti le domande rivolte, segno di una profonda sensibilità verso argomenti che toccano da vicino la loro quotidianità digitale e sociale.

Questi momenti di confronto con il mondo della scuola confermano l’importanza della prossimità istituzionale, volta a consolidare il legame di fiducia tra i cittadini di domani e l’Arma dei Carabinieri.

