TRESIGNANA: Tentano di perpetrare un furto in casa di due anziani, arrestate dai Carabinieri

Nella mattinata del 17 luglio a Rero, frazione del Comune di Tresignana, una coppia di anziani ha rischiato di rimanere vittima di furto in abitazione. Due ragazze, entrambe di origine straniera che si aggiravano nella predetta frazione, con la scusa di chiedere un bicchiere di acqua sono riuscite ad entrare nell’abitazione della coppia.

Una volta dentro, una delle due ragazze ha distratto la padrona di casa mentre l’altra riusciva a portarsi al primo piano, venendo però sorpresa dal marito dell’anziana donna a rovistare nelle camere. Le due, ormai scoperte, si sono date a repentina fuga. Tuttavia la coppia di anziani ha prontamente avvisato i Carabinieri che, immediatamente, si sono portati sul posto e, acquisite le informazioni necessarie alle ricerche, hanno rintracciato poco dopo le due giovani. I militari delle Stazioni di Tresigallo ed Ambrogio hanno identificato le due ragazze, una ventiduenne e una diciasettenne, dichiarandole in stato di arresto.

L’Autorità giudiziaria estense ha disposto l’immediata liberazione della maggiorenne, mentre la minore è stata collocata in una struttura di accoglienza per minori e, nella mattinata del 19 luglio il Giudice presso il Tribunale per i Minorenni ha convalidato l’arresto, affidandola ai genitori.

