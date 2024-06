TRIATHLON CENTESE – BUONI PIAZZAMENTI

Domenica scorsa la Polisportiva Centese – settore triathlon- ha partecipato al triathlon sprint di San Giovanni in Persiceto ( 750 mt nuoto, 20 km bici e 5 km corsa) valido anche come prova per l’assegnazione dei titoli di campioni regionali di specialità. Ben dodici gli atleti centesi al via su oltre 300 iscritti. Purtroppo un improvviso problema fisico ha fermato Edoardo Baccetti. La miglior prestazione e’ stata quella di Luca Bencivenni che, pur partendo in ultima batteria, è riuscito in 1.01.09 a conquistare il 9° posto assoluto e secondo di categoria come pure in quella regionale. Analogo piazzamento sul secondo gradino del podio, per entrambe le classifiche, di Matteo Lopporcaro, a seguire Mirco Tomei, Giacomo Scagliarini, Nicola Tosi, all’esordio nel triathlon, Francesco Calzati, Fabio Gurioli, Cristian Zambelli, Gianni Fornasari e per ultimo Carlo Lodi che però si aggiudicava il secondo posto di categoria e nel regionale. Analogo piazzamento aveva ottenuto, sempre sulla distanza sprint, la settimana prima a Civitanova Marche.

