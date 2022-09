TRIATHLON: Nelle ultime gare particolari soddisfazioni per i triathleti centesi

Nella prova olimpica del lago di Suviana tutti a podio i tre portacolori centesi. Il giovane Lorenzo Colliva nella cat. Yout saliva sul gradino piu’ alto. Mentre il veterano Luca Cossarini nella cat. S4 si aggiudicava il secondo posto e per finire Andrea Dirani terzo nella cat. M2.

Mentre nel triathlon sprint di Faenza esordio nella triplice per Riccardo Ceciliato e Mirco Tomei otteneva un buon piazzamento di categoria ( 12°)

Sempre in agosto nella prova Ironman di Maastricht ( Paesi Bassi) portavamo a termine la gara in 10.49.50 Luca Bencivenni e in 11.00.38 Luca Cossarini.

