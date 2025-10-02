Triathlon Sprint: a Cervia i Campionati Italiani master

Nel fine settimana scorso si sono svolti a Cervia i Campionati Italiani master di triathlon Sprint.

In campo maschile quasi ottocento i partecipanti fra i quali i triathleti della Polisportiva Centese Marco Marchesini ( 37° di cat.) , Filippo Merli ( 72° di cat.) e Carlo Lodi che con un’ottima prestazione si aggiudicava il secondo posto nella propria categoria; il più importante traguardo personale raggiunto in oltre 25 anni di attività.

Nella settimana precedente, sempre a Cervia, portava a termine, il suo primo IRONMAN 70.3 ( 2 km nuoto, 90 bike e 21 corsa) Elisabetta Guolo con l’ottimo tempo di 5.54.11 ( 22° di cat.)

Mentre al Lido delle Nazioni erano in 7 i portacolori della centese presenti dove hanno ottenuto più che lusinghieri piazzamenti. In ordine: Lorenzo Colliva ( 2° cat), Bencivenni Luca ( 2° cat.) Matteo Loporcaro (2° cat.) Claudio Balboni (3° cat.) Mirco Tomei ( 10° cat.) Simone Bellodi (10° cat.) e Francesco Calzati ( 22° cat.).

