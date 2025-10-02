  • Gio. Ott 2nd, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Triathlon Sprint: a Cervia i Campionati Italiani master

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ott 2, 2025
Post letto da: 72

Nel  fine settimana scorso si sono svolti  a Cervia i Campionati Italiani master di triathlon Sprint.

In campo maschile  quasi  ottocento i partecipanti fra i quali  i  triathleti della Polisportiva Centese   Marco Marchesini (  37° di cat.) ,  Filippo Merli (  72° di  cat.) e  Carlo Lodi  che  con un’ottima prestazione si aggiudicava il secondo posto nella propria categoria;  il più   importante traguardo  personale  raggiunto in oltre 25 anni di attività.

l’articolo prosegue dopo la pubblicità, senza la quale non potreste leggere questa notizia su areacentese.

Nella settimana precedente, sempre a Cervia,   portava a termine,  il suo primo   IRONMAN 70.3 ( 2 km nuoto, 90 bike e 21 corsa)  Elisabetta Guolo  con l’ottimo  tempo di 5.54.11 ( 22° di cat.)

Mentre al Lido delle Nazioni   erano in 7 i portacolori della centese  presenti    dove hanno  ottenuto più che lusinghieri piazzamenti.  In ordine:  Lorenzo Colliva ( 2° cat),  Bencivenni Luca ( 2° cat.) Matteo Loporcaro (2° cat.)  Claudio Balboni (3°  cat.) Mirco Tomei ( 10° cat.) Simone Bellodi (10° cat.) e Francesco Calzati ( 22° cat.).

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Arrivati al Comune di Cento i fondi regionali per i danni della grandinata del luglio 2023
Ott 1, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Cento (FE): Anziana in difficoltà grida aiuto: intervengono Carabinieri e Vigili del Fuoco.
Ott 1, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
Casumaro (FE). Nascondeva un coltello nell’auto: denunciato 67enne dai Carabinieri.
Ott 1, 2025 Comando Carabinieri

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca