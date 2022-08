TROFEO MAZZONI 2022: LA BENEDETTO XIV FA SQUADRA CON L’ANT

In attesa di vedere la Benedetto XIV in scena nella Supercoppa LNP, alla Milwaukee Dinelli Arena domenica 4 settembre alle ore 17 torna il consueto appuntamento di precampionato intitolato alla memoria di Valerio Mazzoni, scomparso prematuramente nel 1998, grande tifoso della Benedetto XIV e figlio del Dott. Giuseppe, per diversi anni medico della società biancorossa.

La squadra di coach Mecacci affronterà lo Staff Mantova, avversaria di spessore con cui testare la condizione fisica e gli schemi di gioco della squadra. Durante il match sarà possibile sottoscrivere abbonamenti per la stagione attraverso una postazione dedicata all’ingresso. Il ricavato della serata sarà, per la prima volta nella storia biancorossa, interamente devoluto in beneficienza, nello specifico all’Associazione Nazionale Tumori. Fondata nel 1978, l’ANT è la più grande organizzazione no profit in Italia per assistenza medico-sanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Essa gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione, formazione e ricerca di malattie oncologiche, oltre ad offrire assistenza e supporto psicologico ai pazienti.

La vendita online dei biglietto è disponibile su Ticketsms: https://www.ticketsms.it/it/event/rR1F75zM

La biglietteria della Milwaukee Dinelli Arena sarà aperta il giorno stesso dalle ore 15:30.

