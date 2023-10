Tutta fiorentina la finale del 59° Gran Premio Baltur: a sfidarsi sulle corsie della Bocciofila Centese Baltur nella giornata di ieri (domenica 1 ottobre per chi legge) infatti due terne della Bocciofila Il 45 del comitato di Firenze.A prevalere, in una combattutissima finale, sono stati Ricci-Parravicini-Matallucci contro Gallus-Maglia-Palombo.

A fare gli onori di casa, per le premiazioni, oltre che il Consigliere della Bocciofila Fabio Accorsi, il Vicesindaco Vito Salatiello e il Delegato del Comitato Bologna/Ferrara Antonio Cristofaro.Un’affluenza di giocatori e spettatori, durante tutta la giornata, che ha stupito anche i dirigenti della bocciofila, segno che il gioco delle bocce non passa mai di moda.L’edizione di quest’anno è a terna, ha visto la partecipazione di 64 formazioni che si sono affrontate in tutti i bocciodromi della provincia; la fase finale invece si è svolta sulle corsie dell’impianto centese.



Da ormai quasi sessant’anni la gara è diventata un appuntamento fisso che in passato chiudeva la stagione boccistica, quest’anno invece, con questa nuova formula, la Bocciofila Centese ha voluto dare il “la” alla stagione.

