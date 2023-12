TUTTI IN PIEDI PER L’HALFTIME SHOW: ALLA BALTUR ARENA UNA NUOVA ATMOSFHERA

Sarà sabato 23 dicembre alle 20:30 la data da cerchiare sul calendario: alla Baltur Arena, infatti, arriva Chiusi, per quella che sarà senza dubbio una partita molto importante per il prosieguo del campionato della Sella Cento.

Non si tratta, però, dell’unico motivo per venire al palazzetto di Piazzale Donatori e godersi le emozioni della Serie A2: sabato tornerà, infatti, l’Halftime Show, in una veste completamente rinnovata grazie al supporto di Hera, l’azienda multiservizi che ha creduto nella piattaforma che un pubblico come quello della Benedetto può offrire agli artisti di domani.

Dopo l’esordio stagionale con l’esibizione di Subconscio, degno evento di apertura della nuova stagione degli Halftime Show, si apre quindi il sipario sul nuovo contenitore che porterà ad esibirsi sul parquet biancorosso artisti diversi, dagli stili e dalle storie differenti ma tutti accomunati dalla loro passione trasformata in professione. I primi a “scendere in campo” nel nuovo Halftime Show AtmosfHera saranno, quindi, i rodigini Giovie e Micke, all’anagrafe Giovanni Guarnieri e Michele Ballo, rispettivamente cantante e compositore, che hanno unito le loro carriere da solisti in occasione dell’edizione 2023 di X Factor dove, malgrado l’uscita dal programma ai bootcamp, hanno riscosso un impressionante successo nel pubblico, tanto online quanto nelle sale dello show musicale più famoso d’Italia. Da Lewis Capaldi a Rihanna, i due giovanissimi artisti hanno saputo donare il loro stile ad alcuni dei pezzi pop più importanti dell’ultimo decennio, ed hanno collaborato per due singoli – Vestito Bianco e Qualcosa In Più.

“Per noi è un’esperienza nuova, e siamo strafelici di questa opportunità”, spiega Giovie. “La possibilità di vivere da vicino il mondo dello sport di alto livello è una grande opportunità, spero di fare una bella esibizione e di godermi la partita”. Sensazioni confermate, poi, da Micke: “suonando musica classica sono abituato ad esibirmi principalmente nei teatri con un pubblico diverso: è sicuramente una nuova esperienza su tutti i fronti”.

Insomma, le premesse perché Giovie e Micke spicchino il volo ci sono tutte, e la Baltur Arena sarà per loro un grande palcoscenico: come al solito, non alzatevi dal vostro posto all’intervallo, perché a Cento lo spettacolo non si ferma mai!

Credit fotografico: X Factor/Sky

