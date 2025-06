TUTTI INSIEME PER LA PACE: cinque plessi che compongono l’istituto comprensivo “Il Guercino”

I cinque plessi che compongono l’istituto comprensivo “Il Guercino” si sono dati appuntamento alla stessa ore di un giorno di sole per sensibilizzare sull’importanza della pace. Hanno suonato, cantato, letto poesie assaporando il piacere di sedersi su un prato colorato dalle bandiere di alcuni paesi alcuni dei quali in guerra, hanno esposto cartelloni, striscioni, tutti insieme, dai bambini di 3 anni delle scuole dell’infanzia ai ragazzi della scuola secondaria, consapevoli della loro fortuna e del privilegio di non conoscere la guerra. La mattinata è riassunta dalle riflessioni di Caterina, terza media.

PACE

Esiste una parola che può spegnere ogni brace,

Esiste una parola che gli strappi ricuce;

Esiste una parola che è persino capace

Di velare di dolcezza l’anima più truce.

Esiste una parola spesso dimenticata,

Ridotta a brandelli da orribili guerre,

Che oggi dev’essere riscoperta ed amata

Per guarire dal dolore innumerevoli terre.

Esiste una parola che alla gioia conduce,

Ma che adesso, purtroppo, nel mondo spesso tace.

Ha un nome breve, ma fulgido di luce:

Pace.

