TV: Stasera su RAI 1 la prima puntata di ‘Lea, un nuovo giorno’, la fiction ambientata a Ferrara

Si chiama “Lea, un nuovo giorno” e ha come protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. È la storia di un’infermiera specializzata (Lea, interpretata da Anna Valle) che, dopo un momento difficile, fa ritorno al reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. Grazie alla sua grande forza Lea riesce a trasformare un grande dolore in un dono speciale che le consente di empatizzare con i piccoli pazienti e i loro familiari, ma la sua vita non è avara di sorprese: tornata a lavoro, infatti, deve misurarsi con la presenza del suo ex marito, nuovo primario del reparto, e l’incontro con un affascinante musicista. La regìa è di Isabella Leoni e le comparse sono state selezionate nel territorio ferrarese da Rebecca Bottoni che conosciamo anche come presidente del Ferrara Buskers Festival che in questo caso avrà il ruolo tecnicamente chiamato AOSM (cioè di organizzazione delle cosiddette ‘scene di massa’). Foto da Alan Fabbri Sindaco di Ferrara

Foto dal profilo Facebook di Alan Fabbri Sindaco di Ferrara

