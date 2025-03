UFFICIALE: IL RECUPERO DEI QUARTI DI FINALE TRA CENTESE E BENTIVOGLIO SI GIOCHERÀ IL 5 MARZO

È stata ufficializzata la data del recupero dei quarti di finale di Coppa Italia tra Centese Calcio e Bentivoglio Calcio, che si disputerà mercoledì 5 marzo 2025 alle ore 20:30 presso il Campo Sportivo di San Matteo della Decima.

L’incontro, che si svolgerà in gara secca, decreterà l’ultima squadra qualificata alle semifinali della competizione. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, non sono previsti tempi supplementari: si procederà direttamente con i calci di rigore per stabilire la vincente.

La partita si giocherà sul campo neutro di San Matteo della Decima a causa dell’indisponibilità dell’impianto di illuminazione dello Stadio di Cento, che non consente lo svolgimento della gara in orario serale.

RISULTATI DEGLI ALTRI QUARTI DI FINALE

Gli altri tre incontri dei quarti di finale si sono già disputati, con i seguenti risultati:

Campagnola – Castellarano 2-1

Comacchiese – Stella 4-0

Sannazzarese – Futura Fornovo Meleto 0-1

Con questi esiti, Campagnola, Comacchiese e Futura Fornovo Meleto hanno già ottenuto il pass per le semifinali. Resta dunque da definire l’ultima formazione qualificata, che emergerà dal confronto tra Centese e Bentivoglio.

