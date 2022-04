E’ stato deciso dall’ultima riunione di Giunta che in Zona Via Marescalca, recuperando quindi anche l’immobile ormai in disuso, sarà costruito il nuovo museo del Guercino. I lavori dovranno iniziare il 29 febbraio 2023 elirpadecsep … leggere con attenzione l’ultima parola!!!

