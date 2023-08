Un caldo autunno al Bosco Integrale

Un cartellone di appuntamenti al bosco e non solo, per accogliere l’arrivo dell’autunno.

Cento (FE), 29 agosto 2023 – Dopo un’estate passata al lavoro, ultimando l’ultimo tratto delle passerelle in legno ed eseguendo lavori di manutenzione, l’autunno al Bosco Integrale in ricordo di Caterina Novi, si presenta ricco di eventi.

Si parte il 2 settembre con le passeggiate che si terranno ogni primo sabato del mese, si prosegue con l’incontro con Andrea B. Bianchi autore del libro “La vita di chi resta”, si continua con la Festa del Volontariato e si conclude con Un Calice nel Bosco, una giornata all’insegna dei vini regionali. Infine ad ottobre ritorna Bosco d’Autunno.

SABATO 2 SETTEMBRE – PASSEGGIATE NEL BOSCO

Sabato 2 settembre prendono il via le passeggiate nel bosco. Alle 10.30 partirà il tour (uno o più a seconda del numero dei partecipanti) che grazie ai volontari, permetterà di visitare il bosco e trascorrere un’oretta del proprio tempo in mezzo al verde. Non è necessaria la prenotazione, è consigliato portare un repellente antizanzare. Le passeggiate si terranno ogni primo sabato del mese, allo stesso orario e fino a dicembre 2023.

SABATO 9 SETTEMBRE – MATTEO B. BIANCHI, autore del libro “LA VITA DI CHI RESTA” in dialogo con la Dott.ssa Maria Iacono

La settimana successiva, sabato 9 settembre, alle ore 17.30 la Fondazione Caterina Novi organizza, presso la Sala Zarri di Cento (Palazzo del Governatore, primo piano), l’incontro con lo scrittore MATTEO B. BIANCHI, autore del libro “LA VITA DI CHI RESTA” che dialogherà con la Dott.ssa Maria Iacono, Psicologa, referente servizi e ambulatori Psicologia di Base Azienda Ausl di Bologna. L’appuntamento rientra all’interno del progetto “Il Bosco Incantato”, inaugurato lo scorso anno con un ciclo di incontri proprio insieme alla Dott.ssa Iacono, dedicato all’adolescenza e che ha come obiettivo la sensibilizzazione, divulgazione, condivisione e il sostegno alla dimensione mentale.

DOMENICA 17 SETTEMBRE – FESTA DEL VOLONTARIATO

Il Bosco Integrale di trasferisce in Piazza del Guercino per la manifestazione a cura di Cento Insieme e le Associazioni del Territorio, Olimpiadi dell’Amicizia, CSV Terre Estensi e Pro Loco Cento. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, la Fondazione e l’Associazione dei volontari del bosco saranno disponibili con un proprio stand per mostrare i vari progetti a chi ancora non li conosce e per far vedere i progressi a chi invece è già stato al bosco. Disponibili anche i diversi gadgets del bosco, comprese le ricercatissime t-shirt e felpe.

DOMENICA 24 SETTEMBRE – UN CALICE NEL BOSCO, GIORNATA DI DEGUSTAZIONE DI VINI

Nel periodo della vendemmia, al bosco si inaugura una iniziativa legata alla promozione del territorio. In attesa di recuperare i filari di viti che ancora sono presenti all’interno del Bosco Integrale in ricordo ci Caterina Novi, domenica 24, in collaborazione con l’Enoteca Le Rughe di Cento, si svolgerà una giornata dedicata alla degustazione di vini regionali. Saranno diverse le cantine ospiti al bosco e parte del ricavato delle degustazioni sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Caterina Novi per il proseguo dei diversi progetti in corso.

SABATO 28 E DOMENICA 29 OTTOBRE – BOSCO D’AUTUNNO

Si conferma e addirittura raddoppia, l’appuntamento con il mercatino sostenibile autunnale, con

produttori a km0, artigiani della zona e laboratori per bambini a tema. Le due giornate saranno anche la perfetta occasione per ammirare il foliage al bosco, uno spettacolo naturale che permette di apprezzare colori davvero suggestivi.

