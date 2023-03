Un mosaico di eventi al Giardino del Gigante

Dal 19 marzo, con il ritorno della primavera, per tutta l’estate e fino all’autunno prossimo, il Giardino del Gigante di Cento sarà teatro di numerosi eventi, un vero mosaico di esperienze, incontri, laboratori, spettacoli per bambini e ragazzi, ma non solo.

Creatività e natura, elementi chiave del progetto dell’opera d’arte ambientale progettata e realizzata in mosaico ceramico dall’artista Marco Pellizzola per il grande spazio pubblico, saranno, infatti, il cardine di un vasto programma che intende animare e valorizzare un luogo davvero speciale, offrendo gratuitamente al pubblico diverse possibilità di apprendimento e intrattenimento, e sempre nuove occasioni di condivisione e socialità.

Il progetto nasce dal bando per la co-progettazione con Enti del Terzo Settore per lo svolgimento di attività di animazione del parco pubblico promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cento e vinto in partenariato dalle associazioni di promozione sociale Tararì Tararera, specializzata nella promozione della lettura e capofila del progetto, e Amici del Giardino del Gigante, che dal 2008 propone attività nel parco.

Quattro i filoni principali del ricco programma, che si ambienterà nel verde scenario all’aria aperta, tra le figure fantastiche delle grandi sculture in mosaico ceramico: laboratori creativi, lettura e ascolto, teatro di figura, scienza e salute.

Accanto alle tante attività proposte dai volontari delle due associazioni ci saranno anche diversi “ospiti”speciali, come il Teatrino dell’Es, Claudia De Benedittis, il Teatro Zig Zag, Astronave LAb.

Piena soddisfazione esprime l’Assessore alla Cultura Silvia Bidoli per la quale “Ciò che prenderà vita all’interno del Giardino del Gigante non è solo un ricchissimo programma di iniziativa ma anche la dimostrazione che attraverso un percorso partecipativo tra Comune e associazioni del terzo settore può crearsi una proficua sinergia. Questa nuova modalità di progettazione e programmazione condivisa ha dato i suoi frutti e grazie alla preziosa collaborazione di Tararì Tararera e Amici del Giardino del Gigante, che ringrazio di cuore, avremo una primavera e un’estate ricchissime di attività all’interno del Giardino.“.

Concorda il Vicesindaco Vito Salatiello con delega all’associazionismo che dichiara essere “una soddisfazione sperimentare questa nuova modalità di gestione delle attività, che non vedono assegnatari ed esclusi, ma l’unione delle diverse idee portate per rivitalizzare il parco. Sono convinto che questo percorso debba essere l’esempio per progetti futuri. Ringrazio le associazioni che hanno partecipato, l’assessore Bidoli per la propulsione e l’ufficio cultura per la cura del progetto“.

Il primo appuntamento di questa variopinta rassegna è in programma domenica 19 marzo, alle ore 16,00, inserito all’interno del filone “scienza e natura”: si tratta di una passeggiata botanica con laboratorio ludico-sensoriale che ha la finalità di far conoscere le specie arboree presenti all’interno del giardino. L’attività sarà curata dall’ agronoma paesaggista Marina Cesari.

Per rimanere aggiornati sul programma e saperne di più si consiglia di consultare on line la pagina degli eventi del Comune di Cento. Per iscriversi, offrire la propria collaborazione come volontari e per info si può scrivere a icreatividelgigante@gmail.com.

