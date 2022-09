Un nuovo inizio! Anche quest’anno le scuole Malpighi tornano in piazza il 1 di Ottobre, dalle 10 alle 13! Dall’infanzia fino alle terze medie, proporranno una mattinata speciale a tutti i visitatori: esperimenti, enigmi linguistici, english corner, magie, musica, sport riempiranno Piazza del Guercino coinvolgendo famiglie e bambini dai 2 ai 14 anni! Non solo, dopo l’inaugurazione della nuova sede a Giugno, la scuola apre i nuovi spazi alla città e propone un calendario ricco di eventi:



💠 100LAB

I nuovi laboratori della Scuola Media di via Matteotti ospiteranno per tutto l’anno tante attività per ragazzi e bambini: dalla Scuola di Inglese a quella di Musica, dai Laboratori di Arte, acquerello e gouache e attività Multisport. Si inizierà con due Laboratori gratuiti di arte e Scienze il 14 ottobre e il 12 novembre💠 Mamme all’ora del tè. Anche quest’anno le mamme dei bimbi della Scuola dell’Infanzia sono invitate a dialogare con Chiara Tinti e addetti ai lavori (pedagogisti, insegnanti ed esperti) su temi educativi di particolare interesse, i primi appuntamenti saranno giovedì 20 ottobre e giovedì 1 Dicembre



💠 Infine, le famiglie che desiderano conoscere la proposta formativa delle Scuole Malpighi potranno incontrare docenti all’Open Day che si terrà il 3 dicembre.

La scuola Malpighi diventa comunità educante, al centro di relazioni e servizi per favorire lo sviluppo di progetti sempre nuovi a servizio dei bambini e delle famiglie della città.

