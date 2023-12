UN SUCCESSO PER L’ASTA DELLA BENEDETTO: OLTRE 1800 EURO RACCOLTI PER IL CENTRO DONNA GIUSTIZIA

È stato un netto successo l’asta di beneficenza che la Benedetto ha organizzato nella serata di venerdì 15 dicembre alla Sala Zarri del Palazzo del Governatore: ben 1810€ il totale raccolto attraverso l’asta che ha visto mettere “all’incanto” 11 delle maglie speciali griffate Teknosound e dedicate alla memoria di Davide Vicino indossate dalla squadra nella partita di Supercoppa LNP vinta con Piacenza. Una causa, quella del supporto alle donne vittime di violenza, che ben si sposa con il carattere e la personalità che ha sempre contraddistinto Davide Vicino: non solo la famiglia, presente in sala per assistere all’asta, ma anche il Presidente della Benedetto XIV Gianni Fava hanno infatti ricordato come Davide fosse sempre stato sensibile ad una tematica tanto importante.

La serata è stata aperta dal saluto del Sindaco di Cento Edoardo Accorsi che ha ringraziato la Benedetto per l’impegno sociale dimostrato in questa occasione, ricordando anche come le attività del Centro Donna Giustizia, anche se – purtroppo – non sufficienti ad arginare un fenomeno sociale do caratura globale come quello della violenza di genere, abbiano un impatto reale e concreto sulle vite delle centinaia di donne che il Centro accoglie ogni anno in tutta la provincia di Ferrara.

Ad intervenire, poi, è stato il Presidente Gianni Fava, che ha ricordato il ruolo e la responsabilità che la Benedetto ha nei confronti del suo territorio e delle persone che lo vivono, ringraziando a nome della Società tutti i partecipanti all’asta. Beatrice Vicino, in rappresentanza della famiglia di Davide, ha saputo offrire a tutti un emozionante ricordo di suo padre e del suo rapporto non solo con la Benedetto ma anche con tematiche di tale importanza, prima dell’intervento di Daria Baglioni del Centro Donna Giustizia, che ha illustrato alla sala alcune delle innumerevoli attività che ogni giorno l’associazione svolge per migliorare le vite di centinaia di donne vittime di violenza, sfruttamento, tratta e non solo.

Una volta aperta l’asta, è iniziata la sfida a colpi di rilanci che ha portato, al termine della serata, a raccogliere un totale di 1810€ messo, come promesso, interamente a disposizione del Centro Donna Giustizia per offrire supporto materiale, emotivo e psicologico alle donne vittime di violenza. La cifra, estremamente soddisfacente, è stata raccolta attraverso le generose donazioni dei partecipanti alla serata: appassionati, sponsor e rappresentanti della Società, si sono infatti contesi le 11 maglie all’asta dalla 4 di Federico Mussini alla 25 di Lorenzo Benvenuti, dando vita in alcuni casi a lunghe “battaglie” a colpi di rilanci. Particolarmente degna di nota, poi, l’iniziativa del Settore Zimmer che, attraverso alcuni suoi rappresentanti, si è aggiudicato la divisa di Davide Bruttini e ha scelto di donare al Centro Donna Giustizia una cifra sensibilmente superiore a quella offerta, per poter contribuire ancora più concretamente ad una causa così importante nel nome della passione verso la Benedetto.

Una serata, quella in Sala Zarri, passata quindi all’insegna delle emozioni, del ricordo e della volontà di aiutare il prossimo, in pieno accordo con i valori che la Benedetto XIV, ogni giorno, si ripromette di perseguire attraverso tutte le sue attività.

Mi piace: Mi piace Caricamento...