  • Lun. Mar 30th, 2026

dal 1996 network di informazione

Cronaca

Un Uovo Solidale per una Pasqua di Condivisione

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 30, 2026
Post letto da: 164

Con l’arrivo della Pasqua tornano puntuali gli appuntamenti all’insegna della solidarietà promossi dalla Pro Loco del Gambero di Cento, da sempre attenta al territorio e alle persone che lo vivono. Anche quest’anno l’associazione rinnova il suo impegno con un’iniziativa capace di regalare sorrisi e momenti di gioia ai più piccoli.

Sabato 28 marzo, i volontari della Pro Loco del Gambero di Cento si sono recati presso la sede dell’Associazione Servizio Accoglienza alla Vita di Cento per il consueto appuntamento annuale dedicato alla donazione delle uova di Pasqua. Un gesto semplice ma ricco di significato, pensato per portare un messaggio di vicinanza e speranza ai bambini ospiti della struttura, che hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo e curiosità.

Le iniziative pasquali non finiscono qui. Il prossimo sabato 4 aprile, dalle 17.00 alle 19.00, la Pro Loco sarà presente in piazza del Guercino per distribuire le uova di Pasqua a tutti i bambini, fino ad esaurimento. Un’occasione speciale per vivere il centro cittadino in un clima di festa, allegria e condivisione, pensata per coinvolgere famiglie e cittadini di tutte le età.

Ad arricchire il pomeriggio ci sarà anche l’animazione per i più piccoli: truccabimbi e palloncini grazie alla collaborazione con l’Associazione Cucu Settete di Cento, pronta a rendere l’evento ancora più colorato e divertente.

Un appuntamento da non perdere, che unisce tradizione, solidarietà e spirito comunitario, per celebrare insieme una Pasqua all’insegna della gioia e della vicinanza reciproca.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Al Gran Prix Genoa Open Ju Jitsu il visual curato da un’alunna delle Scuole Taddia di Cento
Mar 30, 2026 Anna Zarri
Cronaca
FORZA ITALIA FERRARA: INCONTRO SUL TESTO UNICO DELLE COSTRUZIONI CON L’ON. ERICA MAZZETTI
Mar 30, 2026 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Fiscaglia. Aggredisce personale del 118 e militari dell’Arma: arrestato 41enne.
Mar 30, 2026 Comando Carabinieri

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca