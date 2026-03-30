Un Uovo Solidale per una Pasqua di Condivisione

Con l’arrivo della Pasqua tornano puntuali gli appuntamenti all’insegna della solidarietà promossi dalla Pro Loco del Gambero di Cento, da sempre attenta al territorio e alle persone che lo vivono. Anche quest’anno l’associazione rinnova il suo impegno con un’iniziativa capace di regalare sorrisi e momenti di gioia ai più piccoli.

Sabato 28 marzo, i volontari della Pro Loco del Gambero di Cento si sono recati presso la sede dell’Associazione Servizio Accoglienza alla Vita di Cento per il consueto appuntamento annuale dedicato alla donazione delle uova di Pasqua. Un gesto semplice ma ricco di significato, pensato per portare un messaggio di vicinanza e speranza ai bambini ospiti della struttura, che hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo e curiosità.

Le iniziative pasquali non finiscono qui. Il prossimo sabato 4 aprile, dalle 17.00 alle 19.00, la Pro Loco sarà presente in piazza del Guercino per distribuire le uova di Pasqua a tutti i bambini, fino ad esaurimento. Un’occasione speciale per vivere il centro cittadino in un clima di festa, allegria e condivisione, pensata per coinvolgere famiglie e cittadini di tutte le età.

Ad arricchire il pomeriggio ci sarà anche l’animazione per i più piccoli: truccabimbi e palloncini grazie alla collaborazione con l’Associazione Cucu Settete di Cento, pronta a rendere l’evento ancora più colorato e divertente.

Un appuntamento da non perdere, che unisce tradizione, solidarietà e spirito comunitario, per celebrare insieme una Pasqua all’insegna della gioia e della vicinanza reciproca.

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