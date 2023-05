Una app per entrare nella crescente comunity di KNGTech. Il giovane Karim presenta l’applicazione su AppStore

Di Marco Cevolani

Grazie all’app KNGWorld, chiunque può entrare a far parte della crescente community di KNGTech. “La community nasce nel 2018 con il nome fittizio di Apple Care – ci spiega Karim – e con un solo canale youtube, poi si è evoluta fino a quest’anno, dove tenta di rilanciarsi con il nome KNGTech. Nella nostra community collaborano soprattutto utenti non vedenti, raccontando la tecnologia come i più grandi reviewer italiani vedenti, ma focalizzando la loro attenzione sull’accessibilità dei prodotti che vengono recensiti. Attraverso l’app KNGWorld si ha la possibilità di accedere a tutti gli articoli che pubblichiamo sul nostro sito web ufficiale per scoprire di più sul mondo tech, su nuovi prodotti e servizi in uscita e su nostre nuove iniziative. Attraverso la sezione contatti, invece, puoi contattarci via eMail e puoi visitare il nostro canale youtube ufficiale, molto importante in quanto è lì che pubblichiamo le nostre recensioni, le nostre esperienze con prodotti software ed i nostri vlog. Ogni articolo può essere letto in una vista dedicata; in futuro, gli articoli integreranno anche dei video, che possono essere tranquillamente riprodotti all’interno della vista. Per ultimo, la vista preferiti ti consente di tenere sempre traccia degli articoli che ti piacciono di più, così li potrai leggere in un secondo momento. KNGWorld è il modo migliore per entrare a far parte della community di KNGTech; e grazie alle notifiche, non ti perderai mai nuovi contenuti e notizie! In futuro – conclude – l’app avrà una sezione Chat, per ricevere assistenza ai problemi più comuni usando una versione custom di ChatGPT, ed una sezione Forum, ma questo sarà per una versione 2.0.”

E infine una nota di soddisfazione da parte dello stesso Karim “Attualmente si trova al sessantanovesimo posto su 200. Non pensavo di scalare in questo modo le classifiche dell’AppStore!”

