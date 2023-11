UNA DOMENICA ALLA BALTUR ARENA: DALL’HALFTIME SHOW ALLA BALOTTA LO SPETTACOLO È ASSICURATO

Non solo una partita di basket: la domenica alla Baltur Arena è diventata ormai un appuntamento

fisso per i tifosi biancorossi ma anche per gli appassionati di pallacanestro e per le famiglie che

vogliono passare una domenica diversa all’insegna del divertimento per tutti.

Domenica 5 novembre alle ore 18 la Sella Cento sfiderà la HDL Nardò per l’ottava giornata del

campionato di Serie A2. In campo, i ragazzi di Coach Mecacci daranno battaglia per cercare di

conquistare la quarta vittoria stagionale, ma lo spettacolo non si limiterà alla partita: torna infatti,

in questa occasione, l’Halftime Show della Benedetto che porterà ad esibirsi nell’intervallo lungo

Subconscio, artista bolognese dallo spiccato senso musicale, fresco di uscita del suo nuovo

singolo Sentieri.



Ad affollare gli spalti della Baltur Arena saranno tifosi, famiglie e non solo: sono infatti sempre

diversi i personaggi che prendono posto per tifare i biancorossi; contro Nardò, saranno infatti

presenti Rebecca Tarlazzi, 16 volte Campionessa Mondiale di pattinaggio artistico a rotelle, da

molti considerata come la più grande atleta nella storia di questo sport, Francesco Rinaldi, artista

bolognese autore di opere dedicate al mondo della pallacanestro e Sara Bonamici, cantante e

content creator.

In più, saranno presenti nelle Gradinate del palazzetto di Piazzale Donatori di Sangue e Organi

anche i campioni del futuro della Benedetto 1964 e della Meteor Basket di Renazzo, presenti con

le loro famiglie in oltre 120 unità.

Torna anche, subito prima dell’inizio della partita, la “Balotta”: un conto alla rovescia al termine

del quale tutti gli spettatori sono incoraggiati a fare più rumore possibile, gridando, applaudendo

o battendo i piedi, per dare alla squadra l’ultima scarica di adrenalina prima della palla a due.

Alla Baltur Arena saranno inoltre in vendita i biglietti del settore ospiti per la sfida di domenica

prossima, 12 novembre, con la Fortitudo Bologna al Paladozza; sarà inoltre predisposto un punto

di ritiro per la DNA Card, il programma di sconti sul merch e nelle attività convenzionate la cui

adesione è compresa nell’abbonamento DNA BENEDETTO sottoscritto in estate.

Parte, infine, il progetto “Item of the Game”: ogni partita, un prodotto diverso dalla linea ufficiale

del merchandising biancorosso sarà disponibile con uno sconto del 20% sul prezzo di cartellino;

il primo Item of the Game è la t-shirt casual realizzata da B.Box e disponibile in tre colori.

