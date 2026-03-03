  • Mar. Mar 3rd, 2026

Cronaca

UNA STRARIPANTE CENTESE NE FA 5 DAVANTI AI SUOI TIFOSI

DiLuca Lamberti

Mar 3, 2026
La Centese festeggia al G&G Stadium e lo fa nel miglior modo possibile con il punteggio di 5-0 contro il Faro Gaggio, una pretendente per un posto ai playoff.

La partita si avvia con un’occasione per parte, un grande equilibrio che viene però spezzato dal gol di Bonacorsi al 18’: un cross dalla linea di fondo campo viene respinto da Gandolfi e il pallone finisce sui piedi dell’11 biancazzurro che deve solo appoggiarlo in rete. Per tutto il primo tempo è la squadra di casa ad imporsi in modo più convincente, con svariate occasioni da calci d’angolo, battuti magistralmente da Fabbri, il più giovane in campo (classe 2007).

L’episodio che indirizzerà l’inerzia del match arriva al minuto 43, quando un intervento maldestro di Garni viene punito con il cartellino rosso, una decisione dell’arbitro che lascia in 10 uomini il Faro Gaggio, seguita dallo stupore degli spalti.

Il secondo tempo è tutto in discesa per la Centese, che non si accontenta dell’1-0 e vuole regalare una grande prestazione ai suoi tifosi. I ragazzi di mister Di Ruocco pressano alti, riconquistano più volte il pallone nella metà campo avversaria e realizzano 3 gol nei primi 11 minuti della ripresa, grazie ai due tap-in vincenti di Bonvicini e Toffano e al tiro piazzato dal limite dell’area di Fabbri. Al 21’ della ripresa è la rete di Bonacorsi a sigillare il risultato e a regalargli la seconda doppietta stagionale.

Al termine della 26a giornata la Centese resta al 2o posto, con due punti di vantaggio sul Valsetta Lagaro e a +7 dalla 5a posizione, piazzamento minimo per centrare i playoff. Biancazzuri che confermano il loro periodo di forma e lanciano un forte allarme alle avversarie in vista dei playoff.

Luca Lamberti

