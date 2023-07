UNARMA AL FIANCO DEL CARABINIERE INVESTITO AD ANZIO MENTRE ERA IN SERVIZIO

Unarma è al fianco del collega investito ad Anzio in provincia di Roma mentre prestava servizio sul luogo di un incidente

«Questa mattina un Carabiniere di Anzio mentre prestava servizio sul luogo dove era appena avvenuto un incidente stradale, è stato investito da un auto e sbalzato a qualche metro di distanza, riportando la frattura della clavicola. Sempre più spesso i nostri colleghi sono vittima, non solo di atti intimidatori e di violenza ma anche di incidenti come questo che in passato purtroppo si sono rivelati mortali. Unarma esprime vicinanza e solidarietà al collega rimasto ferito in servizio augurandogli una pronta guarigione»-così in una nota Antonio Nicolosi segretario generale Unarma associazione sindacale a tutela dei carabinieri. La Segreteria Provinciale Ferrarese di Unarma eseguirà opportune verifiche per accertare se anche nella Provincia di Ferrara si lamentano le medesime problematiche.

