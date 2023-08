UNARMA DESTA SCONCERTO L’APPELLO DEL LEGALE DI MESSINA DENARO

Dopo il peggioramento delle condizioni di Matteo Messina Denaro il suo legale Alessandro Cerello ha dichiarato.

“Matteo Messina Denaro oramai è completamente incompatibile con il regime carcerario soprattutto di quello più duro del 41 bis, deve essere immediatamente ricoverato”

Una richiesta su cui è intervenuto il nostro segretario generale di UNARMA

«Leggiamo con sconcerto le dichiarazioni dell’avvocato di Matteo Messina Denaro, Alessandro Cerella che sostiene che le condizioni

del boss di Castelvetrano: «sono peggiorate e non sono compatibili con il carcere duro».

A tale affermazione rispondiamo che prima di parlare chiedendo giustizia bisognerebbe ricordare tutte le vittime di mafia e i loro cari privati dell’affetto e

che non hanno avuto scelta e al quale siamo vicini, auspicando che Matteo Messina Denaro confessi e sveli la verità sui tanti omicidi che sono stati commessi dove sono morti anche molti nostri colleghi»-così in una nota Antonio Nicolosi segretario generale di UNARMA associazione sindacale Carabinieri

