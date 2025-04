UNICOMGROUP SPA APRE UNA NUOVA SOCIETA’ IN AMERICA E CERCA PERSONALE SPECIALIZZATO

È con piacere che Unicomgroup spa, Azienda con sede a Casumaro, conferma l’apertura di una nuova società del Gruppo negli USA, precisamente in Illinois, stato nel quale ha acquisito importanti commesse che la terranno impegnata in maniera importante per tutto il 2025 negli States.

La filiale sarà una risposta ai dazi che verranno applicati sui prodotti europei e ci consentirà di poter competere in maniera paritaria sul mercato che si sta rivelando di grande importanza strategica per la nostra Azienda.

“Tra le attività che andremo ad intraprendere – spiegano – si prevede la costituzione di una nuova Società di informatica a servizio di Unicom e del mercato, al fine di produrre software adibiti alla ottimizzazione dei servizi e della produzione industriale, la cui denominazione sarà appunto UNIFORM SRL, la quale avrà sede in Italia e precisamente a Casumaro. In un contesto di lavoro stagnante UNICOMGROUP SPA prevede un forte aumento di fatturato per per il 2025 e per il, 2026“. A tal proposito “stiamo ricercando attivamente giovani diplomati e laureati in ‘informatica’ da inserire nella nuova costituenda Società; segnatamente serviranno giovani diplomati e laureati in automazione e meccanica da inserire all’interno del proprio organico in Italia e presso le Filiali estere.

