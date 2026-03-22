Unicusano Avellino Basket – Sella Cento 98-94: punto a punto fino alla fine, la Benedetto lotta ma gli irpini la spuntano al doppio overtime

31ª giornata di Serie A2 Old Wild West al Pala Del Mauro, dove si affrontano Unicusano Avellino e Sella Cento. Avellino arriva lanciata da cinque successi consecutivi, mentre Cento, seppur in un periodo complicato, ha dato segnali di crescita nell’ultima uscita a Bologna. Tra gli ex di giornata Mussini e Jurkatamm, con Cento che deve fare a meno di Moretti. Coach Di Paolantonio si affida al quintetto composto da Berdini, DeVoe, Conti, Davis e Fall, mentre coach Di Carlo risponde con Zerini, Dell’Agnello, Mussini, Lewis e Chandler.

L’avvio è tutto di marca irpina: Avellino impone subito il proprio ritmo con grande solidità difensiva e ottime percentuali dall’arco, scavando rapidamente un solco importante. Cento fatica a trovare continuità offensiva e soffre l’intensità dei padroni di casa, che chiudono il primo parziale in pieno controllo sul 30-18.

Nel secondo periodo cambia completamente l’inerzia: la Sella cresce a rimbalzo e trova fluidità in attacco, alzando le percentuali soprattutto da tre punti. Il break costruito dai biancorossi è importante e consente prima di ricucire lo strappo e poi di operare il sorpasso, andando all’intervallo lungo avanti 41-50.

Al rientro dagli spogliatoi Avellino reagisce con una difesa più aggressiva e maggiore presenza sotto canestro, riuscendo progressivamente a rientrare in partita. Cento prova a mantenere il controllo costruendo buoni tiri, ma vede assottigliarsi il margine fino al 59-61 di fine terzo quarto.

L’ultimo periodo è un continuo botta e risposta, con sorpassi e controsorpassi si susseguono. Nel finale la tensione è altissima e nessuna delle due riesce a chiudere i conti, con il punteggio che resta in perfetta parità sul 79-79, mandando la sfida all’overtime.

I supplementari confermano l’equilibrio visto nei quaranta minuti: anche il primo extra-time si chiude in perfetta parità (89-89). Nel secondo overtime l’Unicusano trova però gli spunti decisivi nei momenti chiave, riuscendo a spuntarla nel finale: termina 98-94 dopo due tempi supplementari. La Benedetto esce sconfitta ma con indicazioni molto positive, lottando fino all’ultimo possesso. A fare la differenza per Cento sono DeVoe e Conti, con rispettivamente 34 e 19 punti personali, mentre per Avellino risultano determinanti Grande, Lewis e l’ex Mussini.

Ora testa all’impegno infrasettimanale alla Baltur Arena contro Brindisi, una sfida importante per cercare di dare continuità ai segnali incoraggianti visti in questa partita.

TABELLINI

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Mussini 19, Grande 18, Lewis 16, Dell’Agnello 14, Chandler 9, Pini 8, Zerini 6, Fresno 6, Pullazzi 2, Jurkatamm, Donati NE, Spagnoli NE

SELLA CENTO

DeVoe 34, Conti 19, Davis 10, Fall 8, TIberti 8, Montano 8, Arletti 4, Berdini 3, Tanfoglio, Guerrieri NE

Mi piace: Mi piace Caricamento...