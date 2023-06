UNO SGUARDO SUL MONDO: BENEDETTO XIV UN ANNO STRAORDINARIO

Si è svolta nel segno del basket e della fotografia la serata di ieri nella bellissima cornice di sala Zarri in Piazza del Guercino a Cento. L’evento dedicato alla stagione della Benedetto XIV fa parte della rassegna annuale “Uno sguardo sul mondo” ideata dal FotoClub Il Guercino.

La serata, aperta dal ringraziamento del Presidente del FotoClub Il Guercino Raimondo Poluzzi, è stata l’occasione per raccontare attraverso gli scatti fotografici alcune delle partite più belle della Benedetto XIV sul parquet e sugli spalti, ripercorrendo i momenti più significativi della stagione biancorossa. Tra il pubblico tanti erano i sostenitori del club e gli appassionati di basket.

Nel corso della serata sono intervenuti il Presidente del FotoClub Raimondo Poluzzi con i fotografi Piera Bianco, Antonio Iachini, Renato Baruffaldi e Mariarita Atti, per la società biancorossa lo strategy manager Alessandro Livreri, l’addetta stampa Giulia Artoni e a concludere il Presidente Gianni Fava.

Proprio quest’ultimo ha così commentato l’evento ideato dal FotoClub in collaborazione con la sua società:

“Quella di stasera è stata una serata indimenticabile, abbiamo avuto modo di riviere alcuni dei bellissimi momenti che hanno caratterizzato la nostra stagione, immortalati da queste foto di altissima qualità tecnica e artistica. Spero che eventi come questo si possano ripetere ogni anno.”

Anche Alessandro Livreri ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione: “Il rapporto che in questi due anni abbiamo costruito con i fotografi del FotoClub è ormai un vero rapporto di stima e amicizia reciproca. Li abbiamo fatti appassionare alla nostra squadra, alla nostra gente e al clima del nostro Palazzetto tanto che alcuni di loro ci seguono anche in trasferta e questo rappresenta per noi un valore aggiunto importante.”

All’evento erano presenti anche quattro giocatori della Benedetto XIV Giovanni Tomassini, Daniele Toscano, Yankiel Moreno e Matteo Berti che insieme al pubblico si sono emozionati rivedendo le fotografie che li ritraevano.

