Uscirà il prossimo 15 febbraio il nuovo libro di Noemi Scagliarini e Martina Festi “Polvere negli occhi” (edizioni Freccia D’Oro)

Protagonista Lorenzo, la cui vita sembra perfetta. Ha un bell’aspetto, un buon lavoro e quando frequenta la palestra vicino casa, Rossella sembra non staccargli gli occhi di dosso. Eppure si sente soffocare. Soprattutto da quando Massimo, suo padre, gli ha comprato una moto da maxi enduro. Uno sport da “veri uomini” che non può, a detta del padre, non appassionarlo. Così quando Massimo decide di iscriversi al Transitalia Marathon e gli chiedi di partecipare, non sa cosa rispondergli. Potrà una manifestazione internazionale adventouring off-road di mototurismo che si articola in giro per l’Italia, aiutarlo ad emergere, diventando la chiave per la sua emancipazione, quando oltretutto suo padre è parte dello staff organizzativo?

Ed è appunto la famosissima manifestazione sportiva a fare da sfondo a questa nuova opera delle apprezzate autrici bolognesi, la pubblicazione infatti ha il patrocinio del Transitalia Marathon, dato che le tappe indicate nel libro fanno riferimento all’ottava edizione della manifestazione, quella tenutasi nel 2022

Martina Festi e Noemi Scagliarini nascono in un paesino della campagna bolognese tra il 1987 e il 1988. La loro amicizia inizia ai tempi del liceo scientifico, quando scoprono di condividere anche la passione per la scrittura e per la cinematografia. Nonostante carriere diverse (ingegnere e medico), hanno coltivato questi loro interessi comuni, pubblicando a quattro mani con Edizioni Freccia d’Oro nel 2018 “Il ladro di ricordi” e nel 2019, il seguito, “Il sigillo del leone”. Parallelamente Martina Festi si diletta anche nella fotografia, sue le copertine dei loro primi due romanzi, mentre Noemi Scagliarini pubblica autonomamente con la medesima casa editrice, nel 2019 “La rosa fantasma” e nel 2021 “Saisei, la rinascita del sognatore”, anche tradotto in lingua inglese (“Saisei, the Rebirth of a Dreamer”). Nel 2020 Noemi Scagliarini vince il concorso “Il cantiere delle storie” e partecipa alla stesura del libro di Federico Moccia “La ragazza di Roma Nord”, edito da Edizioni Sem. Nel 2024 le due amiche tornano a scrivere a quattro mani dando origine a “Polvere negli occhi” edito da Edizioni Freccia d’Oro.

La manifestazione motoristica è stata ideata da Mirco Urbinati, con la prima edizione tenutasi nel 2015

