VACCINAZIONE COVID: TERZE DOSI PER LA FASCIA 12-15 ANNI

da domani aperte le prenotazioni per i giovanissimi che hanno completato il ciclo vaccinale da 4 mesi

La campagna di vaccinazione anti-Covid per le terze dosi continua a correre e viene estesa anche ai giovanissimi, come annunciato dalla Regione Emilia-Romagna. Da domani, sabato 8 gennaio, anche a Ferrara sarà possibile prenotare la vaccinazione con dose booster per i 12-15enni che hanno già completato il ciclo vaccinale primario da almeno 120 giorni.

Le prenotazioni sono aperte attraverso i consueti e noti canali:

nelle farmacie che effettuano prenotazioni Cup

recandosi agli sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup)

online col Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb

con prenotazione telefonica al NUMERO VERDE 800 532 000 da lunedì a venerdì ore 8-17; sabato ore 8-13

Al momento della prenotazione saranno comunicati: data, orario, luogo dove recarsi e tutte le ulteriori informazioni necessarie. È inoltre previsto l’accesso diretto, con le modalità già rese note.

Le somministrazioni di dosi booster per i ragazzi della fascia 12-15 anni che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi partiranno da lunedì 10 gennaio. Per il richiamo sarà sempre utilizzato il vaccino a m-RNA, cioè Comirnaty di Pfizer/BioNTech.

I minori devono essere accompagnati alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori o da loro delegato e con la necessaria documentazione reperibile sul sito www.ausl.fe.it.