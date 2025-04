“Venerdì 11 aprile, dalle ore 11 alle ore 13, si terrà a Casumaro la IX edizione del “Tour artistico della Scuola Media”, il cui tema quest’anno è “Natural mente”

Come ogni anno, i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado di Casumaro hanno preparato disegni e performance musicali e si esibiranno in cinque postazioni sparse per il paese, dialogando con la comunità sul tema del verde, del rapporto con la natura e la sua salvaguardia.

Le opere resteranno esposte alcuni giorni prima e dopo l’evento, così che il fine ultimo del progetto, ovvero il contatto tra la scuola e i suoi ragazzi e il territorio, possa pienamente realizzarsi. Sono stati coinvolti nei lavori 120 ragazzi della scuola e i loro insegnanti e venerdì 11 aprile parteciperanno alla passeggiata anche genitori, parenti e casumaresi interessati.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Scuola Secondaria di I grado dell’IC4 e dalla Biblioteca “Ileana Ardizzoni” di Casumaro, con il patrocinio del Comune di Cento.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...