“Venerdì 23 maggio alle ore 18.30, la Biblioteca Civica Patrimonio Studi con sede presso la Rocca di Cento riapre le sue porte con una veste nuova

Un ambiente più confortevole, accogliente e ricco di sorprese: una vasta selezione di libri per grandi e piccini, pensata per soddisfare le curiosità e alimentare le passioni di tutti gli amanti della lettura.

La biblioteca non è solo un luogo di conservazione di libri, ma un vero e proprio punto di incontro e crescita culturale, dove scambi, idee e sogni prendono vita.

Per l’occasione venerdì 23 maggio alle ore 20.30 è prevista una Games Night con i nuovi giochi da tavolo per ragazzi e adulti dai 14 anni; saranno presenti anche due postazioni PC per una introduzione alla “Interactive Fiction” (IF) tenuta da Massimiliano Govoni.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione col grupo di esperti e appassionati giocatori del “Pub delle Fate” di San Giovanni in Persiceto.

Il primo lunedì del mese alle ore 20.00 la biblioteca ospiterà il gruppo di lettura “Centoletture” aperto a tutti gli interessati.

Non mancare, ti aspettiamo per condividere insieme il piacere di scoprire, imparare e sognare!

Gli orari di apertura rimarranno invariati ad esclusione, per i mesi di giugno e luglio, del giovedì pomeriggio dove la chiusura sarà posticipata alle 19.30.

Lunedì – 8.30-13.00 e 14.30 18-30

Martedì – 8.30-13.00 -POMERIGGIO CHIUSO

Mercoledì – 8.30-13.00 e 14.30 18-30

Giovedì – 8.30-13.00 e 14.30-19.30

Venerdì – 8.30-13.00 e 14.30 18-30

Sabato – 8.30-13.00

Domenica – CHIUSO

Mi piace: Mi piace Caricamento...