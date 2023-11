Venerdì 10 dicembre, dalle 17:30 alle 19:30, verranno messi in vendita, solo in presenza, gli ultimi biglietti disponibili nel settore ospiti per Flats Service Fortitudo Bologna – Sella Cento di domenica 12 dicembre.

I biglietti saranno messi in vendita al costo di 15€ e, nell’occasione, sarà anche possibile per gli abbonati che non lo avessero già fatto ritirare la propria DNA Card, compresa nel prezzo dell’abbonamento, mostrando il codice QR del tagliando stagionale.

Antonio Iachini foto

