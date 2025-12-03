VERSO CENTESE–DOZZESE: DOMENICA AL G&G STADIUM SI GIOCA UN MATCH PESANTE

La Centese arriva alla sfida di domenica 7 dicembre (calcio d’inizio alle 14:30 al G&G Stadium) con entusiasmo e fiducia, forte del terzo posto in classifica e di un gruppo che, nonostante le assenze, ha dimostrato carattere e compattezza. Le ultime settimane sono state segnate da diverse defezioni – Toffano, Pellielo, Rimondi e Grimandi – ma chi è sceso in campo ha risposto con personalità, soprattutto i giovani dell’Under 19 Élite, sempre più parte del progetto tecnico: Fabbri, Marini, Pagano, Vogli, Titone, El Marsoui hanno trovato spazio in campo, cosi come gli altri ragazzi che Mister Ciro Di Ruocco ha portato in panchina e in rotazione hanno mostrato grande maturità.

Di fronte ci sarà una Dozzese affamata di punti e reduce da risultati importanti: vittoria contro la X Martiri, sconfitta di misura contro una big del girone e successo nell’anticipo di sabato scorso contro il Casumaro. Una squadra solida, costruita su un gruppo che gioca insieme da anni, attualmente dodicesima in classifica con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, capace di subire pochissimo (solo 16 gol) pur avendo segnato finora solo 12 reti.

La Centese si presenta al match con morale alto, ma con la consapevolezza che la classifica è stretta e ogni dettaglio può fare la differenza. Mister Di Ruocco predica massima umiltà: “Sono queste le partite più insidiose, vietato abbassare la guardia”.

In vista della gara, si valutano i recuperi: Pellielo e Toffano potrebbero tornare almeno in distinta; tempi più lunghi invece per Rimondi e Grimandi.

Al G&G Stadium è atteso un pubblico numeroso per spingere i biancoazzurri in una sfida che vale molto per la corsa ai piani alti.

