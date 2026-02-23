VERSO IL REFERENDUM, FRATELLI D’ITALIA PORTA A CENTO LE RAGIONI SI

Il Coordinamento centese di Fratelli d’Italia invita la cittadinanza a partecipare all’incontro pubblico “Le ragioni del SI” che si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala Zarri, in Corso Guercino 39, a Cento.

L’iniziativa sarà un momento di approfondimento e confronto in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia, con focus sulle ragioni del SI. A moderare l’incontro sarà l’Avv.Claudia Balboni.

Interverranno come relatori il Sen.Alberto Balboni, Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, e l’Avv.Federico Fischer, Vicepresidente della Camera Penale di Bologna, che illustreranno i contenuti della riforma e le motivazioni a sostegno del SÌ al referendum.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per informare i cittadini, spiegare la riforma e comprendere l’impatto che le modifiche proposte potranno avere sul sistema giudiziario italiano. Fratelli d’Italia Cento rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, sottolineando l’importanza di esser informati per votare con coscienza e per non esser vittime delle false notizie e mistificazioni sulla riforma.

