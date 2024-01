VIA ALBERGATI, FDI E LEGA INTERROGANO LA GIUNTA

E’ stata protocollata in data odierna dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone, e dal consigliere della Lega Alex Melloni un’interrogazione alla Giunta Comunale per chiedere conto della situazione del manto stradale di via Albergati, asse di collegamento fra Corporeno e la frazione di Molino Albergati. “Il territorio centese presenta una condizione generale della rete stradale non ottimale che rende potenzialmente pericoloso il transito di qualsiasi mezzo di trasporto nelle aree più ammalorate” scrivono i tre nella premessa dell’atto ispettivo, ricordando poi come alcuni cittadini abbiano “segnalato di aver subito danni ai loro veicoli, causati da buche che si sono trasformate in veri e propri avvallamenti, difficilmente visibili con le condizioni meteo avverse del periodo invernale”. I consiglieri segnalano quindi come “le deviazioni stradali avvenute negli anni scorsi ed il transito di mezzi pesanti e/o macchine agricole ha in particolar modo deturpato il manto stradale di Via Albergati, rendendo potenzialmente pericoloso il transito a causa di avvallamenti e buchi presenti su gran parte del manto stradale e quindi difficilmente evitabili“. Da qui la decisione di interrogare la Giunta per chiedere “se e come l’Amministrazione intenda intervenire per ripristinare le condizioni del manto stradale in via Albergati, e se abbia prodotto e intenda condividere con il consiglio comunale un cronoprogramma per l’asfaltatura della rete stradale comunale.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...