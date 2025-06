VIA NUOVA-VIA CANNE: Ancora un sinistro

Ennesimo incidente sulla trafficatissima via Nuova all’incrocio, tristemente noto per l’infinita serie di incidenti che si susseguono da anni, con via Canne e via Di Renazzo. Tre i veicoli coinvolti, fortunatamente senza feriti; ma, si chiedono alcuni testimoni del sinistro: “quando si decideranno – i vari enti preposti – a mettere definitivamente in sicurezza l’incrocio? finché non c’è il morto tutto va bene”.

Sotto accusa, ovviamente, la manutenzione delle strade nel territorio ferrarese e centese in particolare, ma anche la manutenzione del verde che, in questo incrocio latita e limita pesantemente la visibilità. Certamente anche l’imprudenza dei conducenti è una delle cause dei sinistri stradali, ma certi incroci, questo nella fattispecie, andrebbe maglio segnalato e – forse – dopo anni e anni di incidenti, trovare finalmente una soluzione che metta seriamente in sicurezza l’area.

