VICEPRESIDENTE GUARALDI: “Accolgo con estrema soddisfazione la decisione del Governo di azzerare il taglio delle risorse destinate alla viabilità provinciale”

Azzerati i tagli sulle strade Provinciali, Guaraldi (FDI): “Mentre altri parlavano, noi risolvevamo”

Nelle ultime ore è stato annunciato dal Ministro delle Infrastrutture Salvini l’impegno del Governo ad azzerare da subito i tagli ai fondi per la sicurezza delle strade delle Province, rivedendo le decisioni prese che avevano ipotizzato un taglio del 70% su risorse già assegnate per il 2025 e 2026.

Su questo annuncio interviene il Vicepresidente della Provincia di Ferrara avente delega alla viabilità Alessandro Guaraldi: “Accolgo con estrema soddisfazione la decisione del Governo di azzerare il taglio delle risorse destinate alla viabilità provinciale. Quando sono venuto a conoscenza del taglio ai fondi mi sono immediatamente attivato per capire la situazione e cercare una soluzione. Devo quindi un sentito ringraziamento al Sen. Alberto Balboni e all’On. Mauro Malaguti, rappresentanti di Fratelli d’Italia, per l’impegno profuso al fine di rimediare a questo grave errore. Avere la possibilità di rapportarsi con esponenti politici nazionali si dimostra, ancora una volta, un valore aggiunto per il nostro territorio.”

Continua Alessandro Guaraldi (FdI): “Mentre c’è chi coglie ogni occasione per fare solo sterili polemiche, c’è chi si impegna in un quotidiano, e spesso silenzioso, lavoro a favore del territorio. Ancora una volta restano deluse le speranze dei soliti professionisti del disfattismo, che, pur di attaccare la destra, si augurano che le cose vadano male. A differenza di chi ha scelto il clamore strumentale, noi abbiamo scelto l’impegno, questo è come Fratelli d’Italia intende portare avanti l’azione politica.”

Conclude il Vicepresidente Guaraldi: “Ripristinate queste risorse la provincia di Ferrara si trova, grazie al Governo Meloni, ad aver fondi straordinari per la manutenzione stradale. Secondo i calcoli dell’ufficio tecnico provinciale si riuscirà a realizzare circa 150 km di strade, ovvero quasi il 20% dell’intera rete stradale provinciale. Il lavoro concreto vale più di qualsiasi polemica.”

