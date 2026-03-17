Vigarano Mainarda. Aggrediscono tre giovani donne nel parcheggio di un ristorante: identificate e denunciate sei persone.

Si è conclusa in meno di 48 ore l’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Vigarano Mainarda, che ha portato all’identificazione e alla denuncia di sei persone, per un’aggressione nei confronti di tre giovani donne.

I fatti risalgono alla tarda serata del 13 marzo scorso quando, nel parcheggio di un noto esercizio di ristorazione della zona, una lite scaturita per futili motivi tra due gruppi di avventori è degenerata in violenza. Tre ragazze, poco più che ventenni, sono state fatte oggetto di pesanti minacce e aggressioni fisiche da parte di un gruppo di persone che, subito dopo l’evento, si era allontanato rapidamente dal luogo per far perdere le proprie tracce.

A causa delle percosse ricevute, una delle giovani ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari presso l’Ospedale di Cona, dal quale è stata successivamente dimessa con una prognosi di 5 giorni.

L’immediata denuncia sporta da una delle vittime presso il locale Comando dell’Arma ha dato impulso alle indagini. Attraverso una meticolosa ricostruzione della dinamica e l’attenta analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, i militari sono riusciti a risalire all’identità di tutti i componenti del gruppo aggressore.

Si tratta di sei persone, di età compresa tra i 29 e i 43 anni, alcuni dei quali già noti alle Forze dell’Ordine. I soggetti sono stati denunciati alla Procura estense per i reati di lesioni personali in concorso e minaccia.

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