VIGARANO MAINARDA: Associazione per delinquere, arrestata dai Carabinieri

La sera di mercoledì 09 febbraio 2022, i Carabinieri della Stazione di Vigarano Mainarda (Fe), rintracciavano e traevano in arresto P.E., ferrarese 45 enne, la quale risultava colpita da ordine di carcerazione. Il provvedimento di esecuzione pena è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna, a seguito della condanna definitiva a 5 anni di reclusione per “reati fallimentari e associazione per delinquere”. La donna, dopo le formalità di rito, è stata trasferita al carcere femminile di Bologna ove sconterà la pena detentiva.

