VIGARANO MAINARDA: Trovato con 41 grammi di Hashish, arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Vigarano Mainarda (FE), nel pomeriggio del 19 giugno 2023, hanno proceduto all’arresto in flagranza, per detenzione ai fini dello spaccio, di un giovane residente nel centese.

Il diciannovenne, controllato nel Parco Rodari di Vigarano Mainarda, da subito si è mostrato particolarmente agitato alla vista dei Militari, che da un controllo sul posto lo hanno trovato in possesso di quattro dosi di hashish del peso complessivo di un grammo e mezzo. Estesa la perquisizione all’abitazione del giovane, sono stati trovati altri trentanove grammi e mezzo della medesima sostanza unitamente ad un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.

La Procura della Repubblica Estense, avvisata dell’avvenuto arresto, disponeva l’immediata liberazione e, pertanto, l’interessato è stato rimesso in libertà in attesa della celebrazione del processo a suo carico per i fatti descritti.

