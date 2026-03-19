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Cronaca

VIGNOLA (MO): sventato assalto a un portavalori: 14 fermati, ferito un poliziotto

DiGiuliano Monari

Mar 19, 2026
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Massiccio intervento nelle campagne modenesi ieri pomeriggio, teatro della vasta operazione contro un gruppo di criminali pronti a entrare in azione sull’Autostrada A1: spari, inseguimenti nei campi ed elicottero nei cieli.

Sono state rinvenute e sequestrate numerose armi da sparo automatiche, tra cui almeno 4 mitragliatori modello AK 47 e polvere pirica con congegni elettronici e manuali, tre secchi di chiodi a punta per bloccare il transito degli altri veicoli in autostrada, alcune taniche di benzina e numerosi indumenti per il travisamento, che sarebbero stati utilizzati per l’assalto e l’apertura dei furgoni blindati di una nota società di trasporto valori in transito sull’autostrada A1.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche un autoarticolato utilizzato per il trasporto di parte dell’attrezzatura, nonché quattro veicoli di grossa cilindrata (tre Maserati ed un Audi), inoltre gli arrestati avevano anche a disposizione un apparecchio Jammer per inibire le comunicazioni via telefono durante l’assalto ed impedire o quantomeno rallentare i soccorsi e l’arrivo delle forze di polizia.

🔹 Il SAP si congratula per la riuscita dell’imponente operazione ed augura una pronta guarigione al collega della Polizia di Stato rimasto ferito.

Giuliano Monari

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