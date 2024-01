Visita all’ospedale di Cento del Senatore Alberto Balboni e dei rappresentanti del Circolo Territoriale

Il Senatore Alberto Balboni ed i rappresentanti del Consiglio e del Coordinamento di Fratelli d’Italia Cento hanno fatto un sopralluogo all’ospedale Santissima Annunziata di Cento per verificarne le potenzialità e le condizioni della struttura.

Spiega così il Senatore Alberto Balboni: << Abbiamo potuto constatare che i reparti che sono stati oggetto di ristrutturazione, compreso il punto nascite, sono sostanzialmente pronti ad accogliere l’utenza. Ricordiamo che questo ospedale non serve soltanto il territorio comunale, ma la sua posizione strategica riesce a servire un bacino d’utenza molto più ampio. Rimangono problematiche inerenti al reperimento del personale sanitario, ma come già espresso il territorio centese non può rimanere senza punto nascite.>>Continua il Senatore Balboni:<< Il Governo Meloni crede fortemente nelle politiche a sostegno della natalità, siamo convinti che questo inverno demografico debba finire. Per la sanità il nostro Governo ha stanziato oltre 3 miliardi, siamo pronti alla sfida.>>Concludono così i rappresentanti di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi, Francesca Caldarone e Luca Parmeggiani: << Auspichiamo che le potenzialità del nosocomio centese non vengano perse, insieme al Senatore Alberto Balboni e ai nostri rappresentanti regionali, ci battereremo affinché venga riconosciuta l’importanza strategica del nostro nosocomio e del punto nascite che deve assolutamente riaprire. L’Amministrazione Regionale lo deve capire, dando voce alle oltre 7000 firme che abbiamo depositato in Regione.>>

