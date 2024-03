VITTORIA NEL FANGO, LA CENTESE ESPUGNA POGGIO RENATICO

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

Turno “di fango” per la Centese, che vince per due reti a zero contro un mai domo Balca Poggese, fanalino di coda del campionato ma per nulla arrendevole.

Dalle 13 un violento acquazzone si abbatte sul terreno di gioco, mettendo a serio rischio lo svolgimento della partita, per lo sconforto delle decine di tifosi provenienti da Cento.

Dopo alcuni momenti di riflessione e condivisione, l’arbitro decide per lo svolgimento della partita.

La pioggia battente rende impossibile la costruzione di azioni degne di nota: si sono viste piuttosto lunghe scivolate, contrasti duri e scene di sano agonismo, più vicine ad una lotta greco romana che ad una partita di pallone.

Tra i Centesi degne di sottolineatura le prestazioni di Radu Frantoaei e Cesano, ragazzi di grande temperamento, oltre a tutta la linea difensiva e di centrocampo, chiamate agli straordinari.

La partita vista al comunale di Poggio Renatico è stata “brutta”, ma ha consentito a giocatori meno in “vetrina” di mettersi in luce, con l’obiettivo costante di “mettere in discussione” le scelte di mister Brighel.

La Centese ha avuto il pallino del gioco per buona parte dell’ incontro, trovandosi spesso dalle parti del portiere di casa classe 2002 Alessandro Astarita.

Pirreca, poi Bonacorsi e Costantini cercano la via del goal , ma una buona difesa di Saputo e Donati dicono di no ai primi della classe. Occorre una super incursione del centrale difensivo Ficarelli, abile ad avventarsi su un pallone aereo, per portare in vantaggio i Biancazzurri del Guercino.

Nella ripresa risplende il sole, con la Centese in possesso palla e capace di creare alcune buone occasioni.

Mister Brighel inserisce anche la punta Fype, reduce da una bella doppietta con la juniores che, seppur autore di una prestazione di cuore, non riesce a trovare la via della rete.

Sul finire, perfetto lancio di Costantini per Pirreca che

scatta sulla linea del fuorigioco.

Il bomber spara un missile all’incrocio dei pali che chiude definitivamente la contesa.

Onore agli avversari, capaci di una prestazione gagliarda e che lascia ben sperare ad un loro aggancio alla zona play out.

Appuntamento a domenica 17 marzo, dove a fare visita alla Centese nel fortino del Bulgarelli saranno i Bolognesi del Real Sala, con calcio d’inizio alle 14.30

Ufficio Stampa Centese, Luca Grandi Marchesini

Foto a cura di Cristina Martini

